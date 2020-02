Roma, sale lo smog: oggi nuovo stop ma salta lo sciopero

Torna a salire lo smog , con conseguente blocco dei veicoli più inquinanti, ma di conseguenza slitta lo sciopero dei lavoratori dell’Atac, che oggi avrebbe potuto creare grossi disagi a chi utilizza il trasporto pubblico. Sabato le centraline di rilevazione dell’Arpa Lazio hanno registrato diversi superamenti del limite massimo previsto dalla legge di 50 microgrammi per metrocubo di polveri sottili: la concentrazione di Pm10 ha toccato quota 55 nella centralina di via Arenula, 60 a largo Preneste e corso Francia, 62 in via Magna Grecia, 51 a Cinecittà e via Fermi, 62 alla Bufalotta, 59 in via Cipro e 67 in via Tiburtina. L’unica rilevazione nella norma è stata a Malagrotta, dove l’asticella si è fermata a quota 45. Una situazione allarmante, che ha portato la sindaca a emanare un’ordinanza in cui, oltre alle consuete limitazioni per i veicoli più inquinanti, ha disposto il blocco - dalle 7,30 alle 20,30 nella fascia verde della città - dei ciclomotori e metoveicoli Euro 0 e Euro 1 e degli autoveicoli a benzina Euro 2. Inoltre, i riscaldamenti di case e uffici non dovranno superare la temperatura di 18 gradi, per un massimo di 12 ore di accensione.Vista la situazione di oggettiva difficoltà per la circolazione cittadina, è stato rinviato a data da destinarsi lo sciopero dei dipendenti dell’Atac proclamato per oggi dal sindacato Slm Fast Confsal. L’organizzazione di categoria ha deciso di sospendere la vertenza, accogliendo l’invito della Prefettura. Virginia Raggi ha ringraziato Palazzo Valentini «per il grande lavoro di mediazione portato avanti per scongiurare lo sciopero», apprezzando inoltre «il senso di responsabilità dimostrato dalla sigla sindacale che aveva proclamato l’agitazione: la revoca evita la concomitanza dello sciopero con le limitazioni alla circolazione veicolare previste dall’ordinanza di stop a causa del superamento dei livelli di Pm10 nell’aria». L’agitazione sarebbe infatti durata 24 ore - con le consuete fasce di garanzia dalle 5,30 alle 8,30 e dalle 17 alle 20 - rischiando di paralizzare diverse linee del trasporto pubblico locale in una giornata già piuttosto complicata per la mobilità cittadina.