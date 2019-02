Smog, a Roma si allunga di due giorni il divieto per i mezzi più inquinanti

Si allunga a Roma il periodo di divieto di circolazione per i mezzi più inquinanti. La sindaca Virginia Raggi ha disposto due ulteriori giornate di blocco per la giornata di oggi e per quella di domani, 22 febbraio. Oltre ai veicoli per cui è già previsto il divieto nella Ztl fascia verde, dalle 7.30 alle 20.30 è disposto il blocco anche per le seguenti tipologie di mezzi: ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1”, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi; autoveicoli alimentati a benzina “EURO 2”. Dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per autoveicoli diesel “EURO 3”. Nell'ordinanza sono indicate le esenzioni.



Allo stesso modo, gli impianti termici devono essere gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (massimo 12 ore) non siano superati i 18 e i 17 gradi a seconda della tipologia di immobile. Le disposizioni non si applicano a ospedali, cliniche o case di cura e scuole.

