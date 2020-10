Roma, un sindaco verde per la città: al via la campagna online per una svolta ecologica

Undici punti per una campagna che proietti la Capitale verso una dimensione più Green. È l'idea dei Verdi-Europa e Verde di Roma e del Lazio. «Abbiamo presentato ai cittadini l'iniziativa "Un sindaco verde per Roma" - affermano i portavoce delle associazioni Guglielmo Calcerano e Nando Bonessio - una piattaforma web aperta, in cui vengono evidenziate le emergenze della Capitale e raccolti proposte e suggerimenti. Lo scopo è creare un luogo più equo ed ecologico, in linea con le altre capitali europee».

Questa mattina abbiamo presentato la campagna 'Un sindaco verde per Roma'. #Roma ha bisogno di una sindaca o un sindaco davvero ecologista.

Vi invitiamo a leggere le nostre proposte e a mettervi in gioco per rendere ancora più bello il nostro programma👉https://t.co/HzPHt1L1iw pic.twitter.com/PelfdWAK2C — Europa Verde (@europaverde_it) October 8, 2020

La presentazione dell'ambizioso progetto questa mattina: «La città ha bisogno di una sindaca o un sindaco davvero ecologista - ha aggiunto il coordinatore dell'esecutivo nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli - bisogna investire nel trasporto pubblico, per collegare le periferie lasciate sole, che oggi ne risentono enormemente. Ma anche sui servizi per le famiglie, gli asili nido, le strade, la manutenzione delle infrastrutture e delle strade, del verde urbano e dei parchi ci vuole una svolta. In questa città, per anni, l'ecologia è stata solo un brand, un vestito da indossare in campagna elettorale. Roma e i romani meritano di più».

Covid, crescono i contagi tra i giovani. I sindaci: «Rispettate le regole». A Vetralla 3 classi in quarantena

Quindi l'invito di Clacerano e Bonessio: «Per rendere ancora più bello e credibile il progetto, chiediamo a tutti di leggere le nostre proposte, ma soprattutto di mettere a disposizione le proprie competenze». Per rendere più semplice la comunicazione tra le parti già attivo il sito www.unsindacoverdeperroma.it.

Si ambisce ad «avere un sindaco o una sindaca che porti avanti la conversione ecologica della città, pensando alla qualità della vita delle persone, dal centro alle periferie» Senza preclusioni: «Raccogliamo con fiducia e soddisfazione l'invito formulato dal Pd per bocca del segretario romano Casu - concludono i portavoce - per un tavolo di confronto tra le forze del centrosinistra. Siamo consapevoli, però, che non ci interessa l'ordinata gesione dell'esistente, perché non in grado di unire giustizia sociale e ambientale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA