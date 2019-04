Roma, movida violenta, occupazioni e roghi tossici: firmato il Patto per la sicurezza

Roghi tossici, movida violenta, occupazioni abusive. E' stato firmato in Prefettura questa mattina un patto per la sicurezza di Roma, da parte dello stesso prefetto, della sindaca Virginia Raggi e del governatore del Lazio Nicola Zingaretti. E' il “Patto per la sicurezza urbana” nella Capitale e prevede che le istituzioni operino congiuntamente per elevare gli standard di sicurezza della città e contrastare le situazioni di illegalità.

Roma, dall'Alibi al Factory la lotta alla movida selvaggia

Tra gli obiettivi c'è il censimento delle telecamere per collegare i flussi di videosorveglianza verso la sala operativa della Questura. Prevista anche «una più efficace azione di contrasto all'abusivismo commerciale». Sul fronte del Campidoglio l'impegno tra le altre cose è ad «istituire la figura del vigile di quartiere e del referente di quartiere presso i gruppi territoriali della polizia locale più periferici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA