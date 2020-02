Roma: si schianta con l'auto contro un camion, muore 36enne sulla Laurentina

Una ragazza è morta in un incidente stradale, questa mattina intorno alle 9 e 20 al chilometro 21 della via Laurentina a Roma. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Lo scontro è avvenuto all' altezza di Selvotta, direzione centro città. La giovane B.M., queste le iniziali, aveva 36 anni. Si è schiantata con la sua auto contro un camion che procedeva nel senso di marcia opposto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Pomezia che hanno recuperato la salma incastrata nel groviglio di lamiere. Ultimo aggiornamento: 12:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA