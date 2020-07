Roma, si allontana in bici e si perde: ritrovato dopo due ore bimbo di 10 anni

Una pedalata, poi un'altra, si gioca con gli amici e si va lontano, che tanto i genitori non vedono. Così è cominciata l'avventura di un bimbo di 10 anni di orgini bengalesi che a bordo della sua bici si è allontanato mentre era a Villa De Sanctis , zona Casilina, e ha perso l'orientamento. I genitori si erano distratti un attimo e quando hanno cominciato a cercarlo per tutto il parco e lui non rispondeva più, era già chissà dove con la sua bici. Poi hanno dato l'allarme al 112. Il bambino è stato individuato in serata, dopo quasi due ore, da una pattuglia dei carabinieri di Piazza Dante mentre si dirigeva, spaventato, su via della Marranella. Il bimbo sta bene e ha potuto riabbracciare i suoi genitori.leggi anche Francesca porta pizze in regalo alle persone in quarantena per farle sentire meno sole