Roma, si aggirava per strada con 2 chili di droga: arrestato 34enne straniero

Si aggirava per strada, con ben due chili di marijuana nel giaccone. Atteggiamenti che hanno insospettito gli agenti di una volante. Così, è stato fermato l'altra notte un cittadino straniero di 34 anni e arrestato dal personale di Polizia del reparto volanti. L'uomo, durante un servizio di pattugliamento in zona Circonvallazione Nomentana, era stato trovato in possesso di 2 kg di marijuana. © RIPRODUZIONE RISERVATA