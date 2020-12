Roma, vie dello shopping e della movida sorvegliate speciali. Verso stop a mercati e megastore nei weekend

Ancora troppi contagi e un numero di elevato di decessi: per questo è indispensabile evitare assembramenti. Sorvegliate speciali per il weekend, per il ponte dell'Immacolata e per tutte le festività le vie dello shopping della Capitale e le zone di ritrovo particolarmente frequentate. Riconfermato il dispositivo di sicurezza degli ultimi weekend con un'intensificazione dei controlli estesa anche a Trastevere e all'Eur dove si erano verificati maggiori assembramenti.

Una decisione presa durante la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, presieduta dal prefetto Matteo Piantedosi. Nell'incontro sono state messe a punto le misure di sicurezza per i prossimi quattro giorni. Ma si parla anche di una proroga della chiusura dei mercati e dei megastore di oltre 2500 metri quadrati nei giorni festivi e prefestivi. Durante la riunione sarebbe stato chiesto alla Regione una proroga dell'ordinanza di novembre scorso per motivi legati alla situazione epidemiologica e dei controlli necessari in vista delle festività natalizie.

