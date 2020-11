Roma, sgomberata la sede di Forza Nuova a San Giovanni e il nuovo cinema palazzo a San Lorenzo

Due sgomberi questa mattina a Roma. Sgomberata la sede di Forza Nuova in via Taranto in zona San Giovanni, a Roma. Sul posto la polizia. Ed è in corso anche lo sgombero del nuovo cinema Palazzo a San Lorenzo. Lo annunciano gli attivisti in un post su Facebook. Gli attivisti hanno occupato lo stabile, ex cinema Palazzo, il 15 aprile 2011 «per sottrarlo alle speculazioni e di fatto bloccando l'apertura di un casinò che, senza nessuna autorizzazione, stava nascendo a San Lorenzo, storico quartiere di Roma», si legge tra le motivazioni degli occupanti.

