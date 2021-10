Roma, settantenne si allontana da casa. L'appello del figlio: «È malata»

Lunedì 18 Ottobre 2021, 19:00

A dare l'allarme il figlio che ha presentato una denuncia di scomparsa: Gagliardi Assundina, 73enne originaria del Venezuela, affetta da demenza senile, si è allontanata dalla sua abitazione in via Trionfale senza il cellulare, con una borsa al cui interno c'erano delle copie dei suoi documenti e un libretto postale. Il figlio ha riferito della scomparsa presso gli uffici del commissariato Monte Mario. «Non ho più notizie di mia madre dalle 13.20 di ieri nonostante abbia provato, senza risultato, a cercarla in diversi ospedali e nelle zone di Roma a lei più conosciute che sono Flaminio, Ponte Milvio, Fleming e Prati». La signora è priva dei farmaci necessari alla sua patologia. Si prega tutti coloro che possono averla vista di contattare l'Ufficio investigativo che ha raccolto la denuncia di scomparsa.