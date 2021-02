Roma, sequestrati 9 quintali di frutta all'Ostiense: chiusa una pescheria a Tor Pignattara

Una pescheria e diversi quintali di frutta sono stati sequestrati dagli agenti della Polizia locale di Roma Capitale durante i controlli volti a contrastare abusi commerciali e a garantire la tutela dei consumatori. Gli agenti dell'VIII Gruppo Tintoretto hanno posto sotto sequestro in zona Ostiense più di 3 quintali di frutta e verdura, in seguito a delle irregolarità amministrative riscontrate presso una frutteria. Verifiche anche nel territorio del XIII Municipio, dove i caschi bianchi del Gruppo Aurelio hanno sequestrato ulteriori 6 quintali di prodotti ortofrutticoli per violazione delle norme relative alla vendita sul suolo pubblico da parte del gestore. Qui gli operanti hanno anche proceduto al sequestro di una bilancia perchè priva di revisione. A carico dei titolari delle due attività, in totale, sono state elevate sanzioni per oltre mille euro. Tutta la merce è stata devoluta ad istituti impegnati in forme di assistenza e volontariato.

Ieri pomeriggio, inoltre, agenti del V Gruppo Prenestino hanno posto sotto sequestro una pescheria in zona Tor Pignattara per non aver ottemperato ai provvedimenti dell'autorità disposti a seguito delle violazioni riscontrate precedentemente in materia igienico-sanitaria, oltrechè per mancato rispetto delle prescrizioni anti contagio. Denunciato il titolare dell'attività.

