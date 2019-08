Roma, sequestrate 40 pecore in zona Laurentina: malate, tenute sotto il sole e con poca acqua

Le guardie ecozoofile di Anzio dell' Associazione Fare Ambiente sono intervenute insieme ai colleghi di Roma per sequestrare 40 pecore su via Laurentina a Roma. Gli animali erano detenuti in condizioni non idonei, sotto il sole e con poca acqua, alcune di loro erano anche malate.



I vigili del fuoco hanno aperto il cancello del grosso prato ieri pomeriggio e permesso alle guardie zoofile insieme ad alcuni volontari di un'associazione animalista che avevano segnalato la situazione di prelevare le pecore e portarle in un altro pascolo sulla Tiburtina . La posizione del pastore, un rumeno di mezza età, è ora al vaglio della procura di Roma, che ha disposto il sequestro e lo spostamento delle pecore .