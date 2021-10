Roma, la polizia: da settembre sequestrati oltre 150 kg di droga. Sottratto alla criminalità 1 milione e mezzo di euro

Domenica 24 Ottobre 2021, 13:16

Tor Bella Monaca, San Basilio, Termini ed Esquilino, ma anche Roma Nord. Sono oltre 180 gli arresti effettuati dalla Polizia di Stato a Roma dall’inizio di settembre. I continui controlli hanno consentito di sequestrare in diverse operazione la cifra record di oltre 150 kg di droga (60 kg di cocaina) per un valore di oltre 1 milione e mezzo di euro. In particolare a Primavalle, gli agenti del XIV Distretto, hanno sequestrato 30 kg di hashish in una sola operazione ed arrestato, nel giro di pochi giorni, 6 spacciatori. Gli stupefacenti sequestrati sono soprattutto i cannabinoidi e la cocaina, ma sul mercato sono stati trovati eroina e droghe sintetiche. Sequestri ed arresti anche per lo shaboo, una metanfetamina conosciuta anche come droga “etnica” perché usata soprattutto dai tossicodipendenti delle comunità asiatiche. Tale stupefacente è particolarmente difficile da riconoscere perché, ad un occhio non esperto, appare in tutto e per tutto simile al comune sale grosso, e basta una modica quantità per ottenere effetti devastanti. Soltanto negli ultimi giorni, gli uomini del commissariato Borgo hanno arrestato 3 ragazzi cinesi sequestrando loro poco meno di 200 grammi di shaboo.