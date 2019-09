Roma, riaprono le scuole rallentamenti e traffico in città

Puntuale. Con la riapertura delle scuole aumenta anche il traffico in città. Da stamane code e rallentamenti sulle principali arterie della Capitale. Sul Grande raccordo anulare, fin dalle prime ore del mattino, si sono verificati rallentamenti e code fra Casilina e Tiburtina in carreggiata esterna e tra la diramazione Roma Sud e Ardeatina in carreggiata interna, in quest'ultimo caso a causa di un incidente all'altezza di Anagnina. Sempre per incidenti code sono segnalate su via Cassia tra il raccordo anulare e via della Giustiniana per chi si sposta fuori Roma, in via Tiburtina il fra via dei Radar e via di Sant'Alessandro in direzione centro e sempre in direzione centro rallentamenti sono stati rilevati anche in via Nomentana fra via Ettore Romagnoli e via Monte Subasio e su via Salaria all'altezza di via dei Prati Fiscali. Code dall'uscita Le Rughe in direzione centro, infine, sono segnalate da Luceverde Roma, per un veicolo in panne sulla via Cassia Bis tra Formello e via della Giustiniana.

