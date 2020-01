Roma, presentazione choc sul sito della scuola: «Qui alta borghesia, nell'altra sede i figli delle colf»

Descrizione choc sul sito dell'Istituto Comprensivo di via Trionfale di Roma: «Nella scuola di via Vallombrosa, a Roma, ci studiano i figli delle badanti, precisamente delle badanti dell'alta borghesia romana che vive in via Cortina d'Ampezzo». A raccontare la «dettagliata» descrizione degli alunni dell'Istituto è Leggo che, in un articolo, scrive: «Sul sito della scuola, alla voce presentazione - si legge - si viene a sapere nel dettaglio a quale classe sociale appartengono i bambini che frequentano le singole sedi della scuola».

«La sede di via Trionfale e il plesso di via Taverna accolgono - si legge - alunni appartenenti a famiglie del ceto medio-alto, mentre il plesso di via Assarotti, situato nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario, accoglie alunni di estrazione sociale medio-bassa e conta, tra gli iscritti, il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana. Ma sul plesso di via Vallombrosa si va, come se non bastasse, ancora più a fondo: «Il plesso sulla via Cortina d'Ampezzo - si spiega nella presentazione - accoglie prevalentemente alunni appartenenti a famiglie dell'alta borghesia assieme ai figli dei lavoratori dipendenti occupati presso queste famiglie (colf, badanti, autisti, e simili)».

