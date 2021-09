Lunedì 6 Settembre 2021, 00:12

Tutti in classe ma per poco. Per molti studenti infatti, almeno fino a ottobre, le lezioni saranno decisamente brevi. Tra una settimana la scuola torna in presenza ma tra orari scaglionati e norme anti-covid le lezioni dureranno poche ore. Si parte così infatti negli istituti superiori, alle prese con due ingressi distinti: uno alle 8 e uno alle 9:40 come deciso dall’Ufficio scolastico regionale, che iniziano anche solo per due o tre ore al giorno. Ma sarà così anche alle scuole elementari e medie dove si inizia a far lezione solo per mezza giornata. Fino a quando ancora non si sa. Lo scorso anno molti istituti comprensivi, infatti, mantennero gli orari provvisori per diversi mesi a causa della mancanza di docenti e di spazi. Il rischio è che possa accadere di nuovo.

L’ORARIO

Per le famiglie è stato e sarà decisamente complicato non poter contare sull’orario completo. Non solo, la maggior parte delle scuole superiori non ha ancora definito e comunicato l’orario, in attesa di sapere come potranno regolarsi tra ore tagliate e ingressi differenziati da organizzare. Il 13 settembre, comunque, si torna. Anzi, qualcuno prova a giocare di anticipo proprio per recuperare ore. C’è infatti chi inizia questa settimana, prima rispetto alla data indicata dal calendario regionale. E’ il caso dell’istituto alberghiero di via Domizia Lucilla dove le classi domani rientreranno in presenza: le terze, quarte e quinte arriveranno alle 8 e andranno via alle 10,30. Dopo aver svolto 3 ore di lezione da 50 minuti, senza ricreazione. Alle 9:40 sarà invece il turno delle classi prime e seconde, che usciranno invece alle 12:10. In questo modo parte tutta la scuola, anche se per poche ore. Un’organizzazione diversa, per avviare l’accoglienza dei ragazzi, è stata messa in campo dall’Istituto Galileo Galilei che, domani, fa tornare gli alunni dell’ultimo anno che arriveranno alle 9 e usciranno alle 11, mercoledì tocca alle classi quarte e seconde, giovedì alle terze e venerdì toccherà invece ai più piccoli, i ragazzi del primo anno.

LA DIDATTICA

Tutti con lo stesso orario di due lezioni da un’ora al giorno. Al liceo Vivona invece debuttano solo i ragazzi del primo anno che entreranno al liceo sabato mattina, 11 settembre. Probabilmente staranno in classe, il sabato, anche i ragazzi del liceo Nomentano ma l’orario ufficiale non è ancora stato reso noto. Giornate corte anche per i più piccoli che, dall’infanzia alle scuole medie riprendono in presenza ma solo per mezza giornata: nella scuola primaria di piazza Filattiera al Nuovo Salario, ad esempio, le classi a tempo pieno iniziano con gli ingressi scaglionati dalle 8:25 ed escono alle 14.25, dopo la mensa. Di fatto, per ora, si tagliano due ore rispetto alla consueta uscita delle 16.30. Ma questa è la scelta di molti istituti comprensivi ed è necessaria all’organizzazione interna per far sì che le maestre possano garantire la compresenza in aula, senza dover accorpare le classi in caso di assenza dei docenti.

Quest’anno infatti, come è stato un anno fa, non sarà possibile accorpare le classi quando manca la maestra: bisogna mantenere i gruppi separati nel rispetto delle norme anti-covid. Quindi si parte con la presenza ridotta. Stesso orario provvisorio infatti, anche per i bambini dell’istituto Francesco Saverio Nitti, in zona Tor di Quinto, che fino ad ottobre usciranno prima: i bambini della scuola elementare andranno a casa alle 14,30, dopo aver mangiato, mentre quelli delle medie entrano alle 8 ed escono alle 12.10.