Roma, Raggi su Facebook: aperti cantieri per migliorare le periferie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Voglio mostrarvi le immagini dei cantieri che abbiamo aperto per migliorare le periferie della nostra città. Interventi per rendere più sicuri i percorsi casa-scuola per gli alunni delle elementari: un piano che rientra in un progetto più ampio per la sicurezza stradale». Lo scrive sul suo profilo Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Abbiamo quasi completato i lavori per mettere in sicurezza le fermate del bus su via di Settebagni e via Castelseprio nel quadrante nord della nostra città, mentre stiamo allargando i marciapiedi davanti alla scuola di via Don Giustino Maria Russolillo, nel quartiere Fidene», aggiunge Raggi.«Nuovi marciapiedi, segnaletica stradale, pedane bus e scivoli per persone con disabilità: opere diverse a seconda delle necessità - spiega ancora Raggi - Il progetto, a cura di Roma Servizi per La Mobilità, riguarda 14 scuole primarie: da Portuense a via della Rustica, da via della Pisana a Vallerano, da Morena a Torre Angela. Piccoli interventi, ma necessari, resi possibili grazie a un costante confronto con il territorio. Operazioni che andranno di pari passo con l'informazione e l'educazione alla sicurezza stradale mediante i corsi di formazione per i più piccoli, già avviati nella maggioranza degli istituti interessati».