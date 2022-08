Martedì 2 Agosto 2022, 06:50

Una struttura fantasma, che sulla carta ancora non esiste, ma che da dieci anni svetta accanto ai residenti. È ben visibile, così come lo sono i topi, le vipere e le zecche che crescono nell'erba incolta, alta due metri. Tempo fa nel terreno sono stati trovati anche dei cavalli che avevano scambiato il cortile dell'istituto in un campo dove brucare. E sono ben visibili anche i romani che qualche settimana fa sono scesi in strada per cercare di fronteggiare quell'incendio scoppiato vicino a una ex discarica che ha lambito la struttura. «Se le fiamme fossero arrivate lì, sarebbe stato un disastro, la struttura era sepolta da erbacce e rovi. Avrebbe preso fuoco subito e il rogo avrebbe minacciato anche le nostre cose». C'è una scuola fantasma nel VI Municipio, in via Cesare Saldini, a Lunghezza, estrema periferia Est della Capitale. È stata finita di costruire dieci anni fa circa, ma a quanto sembra non risulta essere stata ancora acquisita dal Comune «per problemi burocratici e tecnici» dicono i residenti. «Quella scuola potrebbe diventare un presidio fondamentale per la zona, fronteggiando così la grave mancanza di spazi negli istituti del quadrante spiega Stefano D'Amato, presidente del comitato di quartiere Lunghezza - dopotutto i quartieri di Lunghezza, Castel Verde e Villaggio Prenestino soffrono da tempo di una grave carenza di posti».



TRA RABBIA E ATTESA

Da anni si chiede una soluzione, si chiedono a gran voce interventi per acquisire la scuola, sistemare quello che manca e farla aprire, strappando così uno spazio al degrado. Nel frattempo, la scuola che potrebbe ospitare almeno 13 classi di una materna, è abbandonata. «Siamo davanti a un paradosso aggiunge D'Amato abbiamo richiesto interventi da parte del Comune e del VI Municipio, ma nessuno sembra possa procedere perché la scuola ancora non esiste sulla carta, in pratica c'è un vuoto, e non si capisce di chi sia la competenza». Ai residenti, quindi, non rimane che prendersene cura per evitare che l'erba alta sia la miccia di uno dei tanti incendi che stanno devastando Roma nell'estate infuocata.



IL FAI DA TE

E così tempo fa, il comitato ha organizzato la bonifica della scuola. «Abbiamo dovuto usare addirittura una escavatrice per estirpare rovi che erano diventati alti due metri e che avevano praticamente sepolto la scuola: fortunatamente un signore del comitato coltiva dei campi e si è impegnato con il suo mezzo a intervenire». Ci sono volute ore per ripulire il terreno della scuola e renderlo più sicuro. E in realtà i volenterosi cittadini di Lunghezzina neanche sarebbero potuti entrare per pulire. «A chi avremmo dovuto chiedere l'autorizzazione? La scuola dopotutto non esiste...».

Flavio Mancini, consigliere Dem nel VI Municipio, da tempo combatte per vedere quella scuola completata e aperta. «È un'opera nata a scomputo, terminata 10 anni fa circa, mai acquisita dal Comune per problemi tecnici». Si parla ad esempio dell'entrata della scuola. «Si trova su una curva e inizialmente i vigili urbani avevano sottolineato la pericolosità negando l'accesso in quel punto aggiunge Mancini ora sono in contatto con il Comune che si sta di nuovo occupando del caso, sono stati fatti anche dei sopralluoghi della commissione lavori pubblici». Ci sono anche problemi di infrastruttura. Ma sembra, insomma, che qualcosa si stia muovendo. «Sono stati già fatti due tavoli tecnici e si è convenuto sull'importanza dell'apertura della scuola» ha aggiunto. «Ma quanto dovremmo aspettare ancora?» chiedono con rabbia i residenti. La risposta, purtroppo, ancora non c'è.