Roma, alla scuola Ferrante Aporti tetto pericolante e lavori fermi. Genitori sul piede di guerra

La palestra della scuola è chiusa a causa del tetto pericolante. Così, l'educazione fisica si fa nel cortile che però è parzialmente recintato e, a causa delle norme anti-Covid, viene utilizzato anche per scaglionare ingressi e uscite quindi, di fatto, gli alunni delle elementari possono utilizzarlo per la ricreazione all'aperto soltanto pochi minuti a settimana. Succede alla scuola Ferrante Aporti di Roma, zona Fleming.

Scuola, a Roma elementari e medie in classe ma senza prof: «Così salta la didattica»

Covid, «Quarantena lunga o breve?»: le chat anarchiche dei genitori

Ma andiamo con ordine: nell'ottobre 2019, nel corso di lavori di manutenzione ordinaria, sono state trovate delle crepe sospette nel soffitto della palestra, che si è rivelato pericolante. «A quel punto - racconta la preside Elisa Marsia Vitaliano - i lavori sono stati interrotti perché si sono resi necessari una nuova programmazione e un finanziamento specifico». Ma poi, con il Covid, si è bloccato tutto. E ora i genitori sono sul piede di guerra.

«A causa dell'immobilismo delle istituzioni che non si prendono la responsabilità di stabilire come ripartiranno questi lavori, i bambini già dall'anno scorso non possono fare la ricreazione se non in classe. Con il Covid siamo arrivati al paradosso: solo un quarto d'ora d'aria a settimana che poi, se piove salta», racconta Caterina, mamma di una bimba di seconda elementare.

«Gli spazi in questo momento sono questi e le difficoltà le conosciamo tutti - spiega la preside - Bisogna accontentarsi della situazione attuale, un indice di contagio basso e la didattica in presenza». Ma le famiglie non ci stanno: il comitato di quartiere ha lanciato una petizione arrivata a 300 firme e il 29 ottobre scorso si è svolto un sopralluogo con alcuni rappresentanti del Municipio XV al termine del quale è stata richiesta una commissione trasparenza per sbloccare la situazione. Per ora, però, tutto tace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA