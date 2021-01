Samsung con gli studenti delle scuole medie: al via «Crescere Cittadini Digitali»

Al via l'iniziativa Crescere Cittadini Digitali: si è tenuto oggi il primo incontro - in streaming - tra gli studenti della scuola media "Giuseppe Montezemolo" di Roma e gli esperti del settore digitale. Si tratta di un progetto di educazione civica realizzato da Samsung Electronics Italia. Nella lezione di oggi - la prima di cinque - sono intervenute Barbara Volpi, psicologa, psicoterapeuta e PhD in Psicologia Dinamica e Clinica Sapienza-Roma e autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, e Anastasia Buda, già Corporate Social Responsibility Manager di Samsung Electronics Italia. Crescere Cittadini Digitali si pone come obiettivo la responsabilizzazione degli utenti più giovani, sempre più connessi anche per via del Covid. Infatti «gli ultimi mesi, tristemente caratterizzati dalla pandemia da coronavirus, hanno portato le generazioni più giovani in Italia ad utilizzare con maggiore frequenza strumenti come smartphone e tablet, vivendo la dimensione sociale e relazionale in maniera sempre più digitale. Per alcuni di loro si è trattato della “prima volta”, altri utilizzano la tecnologia quotidianamente, alcuni di loro anche eccessivamente e spesso in modo poco consapevole», così Giovanni Barina, Head of Team of Human Resources and General Affairs di Samsung Electronics Italia. Di seguito il programma degli incontri.

Identità digitale

Barbara Volpi, psicologa e psicoterapeuta, e il team di Samsung Italia definiscono l’identità digitale come un insieme di informazioni e dati che l’utente immette in rete sia per accedere a determinati siti o per poter usufruire di determinate applicazioni, sia come tracce di sé che determinano di riflesso la propria conformazione identitaria in forma di dati, gusti e comportamenti personali. Dall’attenzione ai dati sensibili immessi nel web alla privacy, fino ai cookie e al cyberbullismo, questi i temi trattati nel primo capitolo con l’obiettivo di definire il comportamento di un cittadino digitale consapevole e rispettoso.

Galateo del digitale

L’obiettivo di questo capitolo è sensibilizzare e rendere consapevoli i giovani cittadini delle proprie azioni online. Una determinata emoji come commento, il contenuto di una e-mail e il proprio intervento in un forum: questi temi e molto altro sono affrontati dal docente e consulente di comunicazione Antonio Deruda e Samsung, per definire come comportarsi in modo più consapevole e civile nello spazio digitale. Uno spazio comune dove serve seguire un galateo per utilizzare un linguaggio corretto, rispettare l’immagine e l’opinione altrui ed essere sensibili nella condivisione dei contenuti.

Sicurezza digitale

Secondo un report di Watch Guard Technologies, nel secondo trimestre del 2020 il 70% degli attacchi informatici era basato sull’utilizzo di malware “zero day”, cioè malware che sfruttano i punti deboli sconosciuti di computer e smartphone. E gli esiti sono vari ma sempre poco piacevoli: si va dal furto del conto concorrente a quello dei dati dell’azienda per cui si lavora, dal ritrovarsi vittime di riscatti da parte di criminali che hanno propri dati sensibili al vedersi bloccato non solo il proprio notebook ma tutta la rete aziendale. Samsung Italia, con la supervisione dell’esperto in sicurezza informatica Riccardo Meggiato, approfondisce il tema della sicurezza online dando utili suggerimenti, perché a volte il punto di partenza potrebbe essere l’apertura di un banale allegato oppure un semplice clic a un link. Inoltre, si approfondisce anche il valore che hanno i propri dati online ed viene introdotto il tema dei pagamenti digitali.

Contenuti digitali

In questo capitolo si affronta l’importanza dei contenuti online, l’attenzione alla reputazione dei siti e le fonti, il disordine dovuto alla grandissima quantità di informazioni e alle fake news, e il valore del copyright. Il consulente informatico Michelangelo Coltelli e il team di Samsung Italia cercano di sensibilizzare i giovani cittadini italiani nello sviluppare un senso critico per quello che si trova online, oltre a dare suggerimenti e indicazioni su come poter riconoscere fonti e contenuti attendibili rispetto alle fake news. Si definisce anche cosa significa copyright e quanto sia importante rispettare il diritto d’autore per potersi definire un buon cittadino digitale. Il quarto capito è utile per imparare a districarsi nel web e quindi a sviluppare una delle doti di maggiore importanza nella società attuale.

Sostenibilità digitale

L’esperto di sostenibilità ambientale Simone Molteni e il team Samsung spiegano come il mondo digitale sia collegato alla sostenibilità del moderno stile di vita. Da una parte il digitale aggiunge un problema al pianeta, a causa dell’accumulo di strumenti tecnologici e al dispendioso utilizzo di energia; dall’altra offre una serie di soluzioni particolarmente efficaci per alleggerire l’impatto sull’ambiente, grazie ad esempio alla dematerializzazione o allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale. Nell’ultimo capitolo si cerca di fornire gli strumenti per comprendere l’impatto che la trasformazione digitale ha sull’ambiente e capire come sfruttarla al meglio per produrre e sviluppare un ecosistema equilibrato tra reale e virtuale, considerando anche l’aspetto sociale del "digital divide".

