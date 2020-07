Roma, era scomparso oltre un mese fa: 59 ritrovato a Piazza Venezia da un carabiniere

Dallo scorso 26 maggio non si avevano sue notizie. Era scomparso nel nulla e i familiari avevo presentato denuncia. Ieri, invece, a sorpresa il lieto fine. Il 59enne, affetto da disturbi psichici, è stato ritrovato nei pressi di Piazza Venezia. Merito di un carabiniere in servizio che ha notato l'uomo spaesato e in stato confusionale.

Lo ha così portato in caserma, dove ha svolto gli accertamenti di rito e ne ha scoperto la storia. Il 59 enne, nato a Napoli, ma ormai residente da anni a Roma, era sparito in zona Tor Pignattara alla fine del maggio scorso. Fatta luce sulla scomparsa, è stato avvisato il 118 che lo ha accompagnato all'ospedale Santo Spirito per accertamenti.

