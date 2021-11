Roma, gli scippatori dei turisti a Fontana di Trevi: quattro arresti in poche ore. Recuperato borsello con 500 euro

Quattro arresti da parte dei carabinieri nel giro di poche ore a Fontana di Trevi. A finire in manette sono gli scippatori pronti a prendere di mira i turisti intenti a fotografare la fontana. I militari hanno arrestato prima tre giovani che hanno borseggiato una turista e a meno di 24 ore a finire in manette è stato un 40enne nato in Francia, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso mentre derubava un turista, 37enne giordano, seduto sui gradini della Fontana di Trevi. I carabinieri lo hanno notato mentre si avvicinava alle spalle dell’uomo e si impossessava del borsello che conteneva 500 euro e che aveva poggiato a terra. Poco dopo, i militari della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato una 29enne nomade, già nota alle forze dell’ordine, sorpresa a derubare una turista a bordo della metro A direzione Termini. La 29enne ha tentato di sfilare il portafoglio dalla borsa della donna, 43enne di Firenze. I due arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.