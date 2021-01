Caccia al rapinatore solitario che imperversa dall’inizio dell’anno a Montesacro, Conca d’Oro, Salario e corso Trieste. Almeno cinque i colpi già denunciati a polizia e carabinieri, sempre le stesse le modalità d’azione. Altri blitz sono stati tentati e non sono andati a buon fine. Si tratta di un giovane vestito di scuro, con mascherina e casco in testa che, a bordo di uno scooter, punta la vittima - sia donne che uomini - sale sul marciapiede e, da dietro, “strappa” borse e zainetti. Poi via in fuga come un razzo. Sui social i residenti dei quartieri diffondono la descrizione, mettono in guardia tutti: «Fate attenzione, guardatevi alle spalle».

Roma, rubano il triciclo a 94enne: il web si mobilita per ricomprarlo

IL RACCONTO

Uno degli ultimi episodi è avvenuto alle 18.20 di lunedì in piazza Monte Baldo, nei pressi di un bar e della scuola Don Bosco, vittima una sessantenne. «Mia madre stava camminando verso via Gargano quando all’improvviso - racconta la figlia - quell’uomo che procedeva sul motorino contro senso di marcia, è salito sul marciapiede alle spalle di mamma e le ha strappato la borsa con forza. Tanto che a lei è rimasta solo la cinghia della tracolla in mano, è un miracolo che non abbia perso l’equilibrio e non sia caduta a terra». La donna ha presentato denuncia ai carabinieri di piazza Sempione. Ma non è l’unica vittima, appunto. Così come nei quartieri e sui social si stanno rimbalzando appelli per il recupero, almeno, di borse, documenti ed effetti personali gettati dal ladro da qualche parte.

LA TATTICA

Domenica era successo a Conca d’Oro, in via Val Padana e in via Val di Lanzo, martedì mattina in via Luigi Chiala, al Nuovo Salario. La vittima, questa volta, si trovava in compagnia del marito. Molti testimoni concordano sul fatto che il bandito agisca a bordo di uno scooter bianco. «L’altra settimana è successo anche a mia suocera, stesso tipo sempre con il motorino. L’ha trascinata a terra, ma per fortuna nulla di rotto ma tanto, tanto, spavento. Le forze dell’ordine hanno diverse segnalazioni, anche al quartiere Trieste», spiega Serena, di Montesacro. Secondo gli investigatori il bandito dopo avere colpito “a raffica” in una zona, si sposterebbe in quelle limitrofe per aggirare i controlli.

I SOSPETTI

I colpi avvengono a qualsiasi ora della giornata, dalla mattina, all’ora di pranzo, fino al tardo pomeriggio. Il giovane si apposta soprattutto nei pressi di chiese e mercati dove individuerebbe le prede, seguite a debita distanza. Il pomeriggio del 4 gennaio una donna è stata scippata davanti alla chiesa Santa Gemma vicino piazza Monte Gennaro, un anziano è stato derubato in via Val Padana. I carabinieri di Montesacro e i poliziotti di Vescovio stanno visionando le immagini di alcune telecamere posizionate nei pressi dei luoghi delle aggressioni, ma anche gli impianti a più largo raggio che potrebbero avere ripreso i movimenti dello scooter sospetto. Al vaglio anche i profili di “specialisti” già noti, magari già spediti dietro le sbarre e tornati liberi e in azione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA