Roma, scippatore seriale in fuga investe e ferisce tre poliziotti: arrestato

Venerdì 24 Settembre 2021, 16:11

Commette l'ennesimo scippo, depredando una donna della sua borsa, e scappa ma stavolta il colpo non gli riesce e finisce in manette. E' accaduto ieri a Roma, al Prenestino, dove il malvivente, un 29enne nato a Milano ma di origine bosniaca, è stato sorpreso dalla polizia a scippare una donna fuori a una gelateria.

Il ladro ha provato a scappare a bordo di uno scooter, non non si è fermato all'alt investendo tre agenti che si erano posizionati al centro dell'incrocio su via Malatesta e portati al policlinico Umberto I uno con una frattura al polso, uno al piede e l'altro con diverse contusioni. Nell'impatto, l'uomo è caduto dallo scooter ed è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e rapina impropria e denunciato per ricettazione. Gli agenti del commissariato Viminale tenevano sotto osservazione da tempo il 29nne, da quando si erano verificati alcuni scippi in zona.