Roma, venerdì sciopero di 4 ore dei trasporti: altra giornata di disagi

Ancora un'altra giornata di disagi a Roma. Venerdì è previsto lo sciopero nazionale dei trasporti indetto dal sindacato Ugl. L'agitazione inizierà alle 8,30 e terminerà alle 12,30. Nella Capitale e nel Lazio saranno interessate tutte le aziende del trasporto pubblico locale, pubbliche e private. Saranno quindi possibili stop per bus, tram, metro e per le tre ferrovie regionali gestite da Atac, Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord. Lo sciopero riguarda anche i collegamenti che Atac ha dato in subaffidamento. Possibili, anche, disagi nelle attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità.

La protesta interesserà anche Ferrovie dello Stato

La protesta dell'Ugl del 3 dicembre interesserà anche Ferrovie dello Stato ma con un orario differente, dalle 9 alle 17. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Disagi previsti anche per il servizio delle biglietterie. I parcheggi di interscambio invece resteranno aperti. Il servizio delle biglietterie on-line resta sempre attivo.