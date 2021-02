Roma, lunedì nero per i trasporti: l'8 febbraio fermi metro e bus per 4 ore

Un lunedì mattina di disagi, quello per i pendolari dei mezzi pubblici. Per lunedì 8 febbraio è stato indetto uno sciopero nazionale dei trasporti, che vede l'adesione delle varie organizzazioni sindacali. A Roma le fasce orarie coinvolte saranno quelle della mattina, dalle 8:30 alle 12:30. In queste ore sono possibili criticità e rallentamenti per i bus di Atac, le linee periferiche gestite da Roma Tpl, i tram, le tre linee metropolitane e le ferrovie urbane gestite da Atac (ossia la Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo).

A tal riguardo Cotral informa che il prossimo 8 febbraio 2021 le organizzazioni sindacali Filt Cgil - Fit Cisl - Uiltrasporti - Ugl Fna - Slm Fast Confsal - Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Saranno garantite tutte le corse fino alle ore 8:30 e quelle alla ripresa del servizio alle ore 12.31. Lo comunica l'azienda dei trasporti del Lazio.

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull'account Twitter di Cotral. Le motivazioni dello sciopero sono il rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri, scaduto il 31 dicembre 2017 e la richiesta di miglioramento delle condizioni lavorative sul piano normativo e salariale. La percentuale di adesione al precedente sciopero nazionale di 4 ore del 24 luglio 2019 è stata del 26 per cento.

