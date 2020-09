Non sarà facile domani muoversi per Roma, raggiungere le scuole, gli uffici e rispettare con puntualità gli appuntamenti. Alle 10 scatterà lo sciopero dei trasporti di 24 ore che coinvolgerà metropolitane, bus e metro. A rischio sono anche le ferrovie Roma-Viterbo, la Termini-Centocelle e la Roma-Lido. Tra l’altro hanno aperto gli ultimi 15 istituti scolastici che hanno rinviato il suono della prima campanella a causa di cantieri. A proclamare lo sciopero è una sigla minore dei sindacati, l’Usb. Lo sciopero interesserà Atac, ma anche Cotral e Roma Tpl. Quindi disagi ci saranno anche sulle linee bus periferiche e sulle corriere extraurbane.

LEGGI ANCHE Roma, sciopero dei trasporti e maltempo: venerdì nero per la Capitale

GLI ORARI

Da inizio servizio e poi soltanto fino alle 10 si potrà salire a bordo di un vagone della metro, di un bus o di un tram: poi scatterà l’agitazione che si fermerà soltanto durante la fascia di garanzia ossia dalle 17 alle 20.

Il servizio non sarà garantito dalle 0.01 a inizio servizio diurno, dalle 10 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio diurno».

Si tratta del secondo sciopero dei trasporti proclamato dopo l’emergenza Coronavirus scattata a marzo. La prima agitazione c’è stata il 18 giugno e ha registrato un’adesione del 16%. «Nella notte seguente - spiega Usb - potrebbero verificarsi riduzioni di servizio sulla rete notturna. Nella notte tra il 25 e il 26 settembre non sarà garantito il servizio delle linee metro, delle linee sostitutive serali della metro C e del tram 8». L’Usb ha proclamato l’agitazione per la «situazione lesiva dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti del trasporto pubblico locale».

I DISAGI

Domani quindi si prevedono disagi fortissimi, traffico intenso sulle principali arteria, dal Gra alla Prenestina fino alla Cassia. Giornate difficilissime per la viabilità dopotutto: ieri a causa del maltempo si sono registrati allagamenti e anche lo stop a diverse stazioni della A della metropolitana. E anche domani a complicare la viabilità e gli spostamenti ci sarà il maltempo: la Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione idrogeologica per temporali dalle prime ore di venerdì e per le successive 24-36 ore.

Ultimo aggiornamento: 22:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA