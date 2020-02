Sciopero Atac, domani a Roma sarà lunedì nero: a rischio bus, tram e metro per 24

Lunedì 3 febbraio incrociano le braccia i lavoratori Atac dell'organizzazione sindacale Fast Slm. Le ferie, l'insufficienza della mensa, le problematiche del personale di macchina del settore metro ferroviario: queste alcune delle motivazioni per cui i dipendenti hanno indetto uno sciopero di 24 ore con due fasce garantite per il servizio di trasporto pubblico di linea: da inizio servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Lo sciopero nell'ultima occasione ha avuto un'adesione del 19 per cento per quanto riguarda i mezzi di superficie e del 13,2 per cento per quanto concerne metropolitane e ferrovie regionali.

In relazione all'adesione nella notte tra il 2 e il 3 febbraio non saranno garantite le corse delle linee bus notturne (linee n); saranno garantite le corse delle linee diurne che effettuano servizio sino alle ore 2 (linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980); non sarà garantito il trasporto dalle ore 8:30 alle ore 17 del 3 febbraio; nella notte tra il 3 e il 4 febbraio non saranno garantite le corse delle linee bus 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980, garantite invece le corse delle linee bus notturne. Durante lo sciopero, nelle stazioni metro-ferroviarie delle linee che restano, eventualmente attive, non è garantita la disponibilità di ascensori, scale mobili e montascale e il funzionamento delle biglietterie.

Nella zona di Cinquina nel III municipio di Roma entrerà in vigore la modifica del percorso della linea 340 che andrà a servire la zona di via Pier Antonio Serassi dove ci sono le scuole e il centro anziani. A Castel Giubileo, invece, sulla via Salaria sarà ripristinata la fermata Cotral all'altezza di via Grottazzolina. In una nota il presidente del III municipio di Roma, Giovanni Caudo, spiega che «entrambi i servizi sono stati fortemente voluti dai cittadini. Si tratta di due modifiche del servizio che vengono incontro alle richieste dei residenti e che sono state rese possibili grazie alla collaborazione del municipio rispettivamente con Roma servizi per la mobilità e con l'assessorato alla mobilità della Regione Lazio. Sappiamo bene - sottolinea Caudo - come esista un divario rilevante tra i quartieri più centrali del municipio e quelli più esterni, nella qualità e quantità dei servizi pubblici di collegamento offerti e come questo rappresenti uno degli aspetti che maggiormente incidono sulla percezione della qualità della vita nei centri urbani. Pertanto - conclude - queste due piccole novità rappresentano un passo avanti importante nella direzione di offrire a tutti un servizio adeguato».

