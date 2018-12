Roma, scarpe Nike e Adidas contraffatte: sequestrati 75mila pezzi, valgono 2 milioni di euro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato 75.000 calzature contraffatte, provenienti dalla Cina, delle collezioni autunno-inverno 2018/2019 dei marchi Nike, Adidas, Saucony e Balenciaga, perfettamente riprodotti e completi di tutti gli accessori. I finanzieri del Gruppo Fiumicino, in servizio di pattugliamento lungo le strade di accesso alla capitale, si sono insospettiti notando due persone, un italiano e un bengalese, che con rapide manovre caricavano su un furgone diversi colli ammassati in un grande capannone situato nei pressi dell'uscita Prenestina del Grande Raccordo Anulare.



Il successivo pedinamento del furgone ha permesso di individuare un ulteriore magazzino di stoccaggio, di dimensioni più contenute, in zona Casilina, e di ricostruire il modus operandi dei responsabili, che scaricavano la merce contraffatta nel deposito sulla Prenestina, dotato di un ampio piazzale per facilitare le manovre dei Tir, e, in un secondo momento, i colli venivano smistati nel deposito più piccolo, per le successive fasi di capillare distribuzione sul territorio.



I militari, a quel punto, sono entrati all'interno dei locali trovando migliaia di colli contenenti delle anonime calzature con marchi apparentemente regolari, ma un attento esame della merce ha fatto emergere che era stata utilizza una tecnica finalizzata a camuffare e nascondere il logo registrato, per le Adidas venivano utilizzate delle «striscette di congiunzione» a coprire le tre del noto brand e delle «toppe di stoffa», mentre per i modelli Saucony il logo era realizzabile semplicemente asportando tre piccoli cerchietti dalla fascia di pelle a «S» stilizzata. La merce sequestrata avrebbe massicciamente alimentato il mercato clandestino ed illegale della capitale e del suo hinterland, generando introiti per oltre 2 milioni di euro. I due responsabili del traffico sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria Capitolina, per concorso nei reati di contraffazione, introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Ultimo aggiornamento: 11:43

