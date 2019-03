Roma, fumo da scala mobile a Termini: paura in stazione, impianto chiuso

Ancora problemi con le scale mobili a Roma: alla stazione Termini un impianto è stato chiuso per del fumo che a un certo punto ha cominciato a fuoriuscire dalle fessure tra i gradini. Secondo quanto si è appreso, è accaduto nel primo pomeriggio su una scala mobile che porta alla terrazza Termini e che è stata chiusa. Sul posto la polfer. Sono in corso accertamenti per chiarire cosa è accaduto. Tra le ipotesi che il fumo sia partito dal motore.



La Terrazza Termini è la galleria commerciale della stazione principale della Capitale. In città da mesi ormai le scale mobili, ma della metropolitana, sono al centro di polemiche poiché tre della linea A sono fuori uso nelle stazioni Barberini, Repubblica e Spagna, fermate che si trovano nel centro storico della città.

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA