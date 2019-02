Roma, scabbia in una scuola: controlli per alunni, genitori e operatori

Più casi di scabbia in una scuola a Prima Porta. La segnalazione è scattata venerdì scorso, quando la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo diha inviato una comunicazione ai genitori e al personale. «Sono stati segnalati diversi casi di scabbia - spiega la dirigente -. Trattandosi di una malattia contagiosa si invitano tutti, genitori e operatori, a recarsi presso il proprio medico per i necessari controlli». «I casi di scabbia - riferisce inoltre l'istituto - sono stati presi in carico da un centro specializzato e comunicati alla Asl Roma1. I bambini colpiti appartengono al medesimo nucleo familiare e sono assenti da scuola da molti giorni, e saranno riammessi solo con certificazione medica». Non è la prima volta che accade nella Capitale. Nei mesi scorsi, altri casi sono stati segnalati in diverse scuole di Roma.