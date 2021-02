Roma, quando l’arte racconta le mille facce dell’amore

San Valentino in chiave Pop per parlare d’amore tramite l’arte. Allo spazio espositivo Restelliartco di via Vittoria Colonna, i galleristi Raffaella Rossi e Filippo Restelli fanno gli onori di casa per l’opening della mostra “With or Without You” (fino al 30 aprile). Passione e tenerezza protagonisti del percorso collettivo. Con i “Love Cube”, l’artista Fabio Ferrone Viola, in compagnia di Nathaly Caldonazzo, traduce il cubo in simbolo di forza, seguendo la filosofia greca. I “Pop Regrets” di Cristiana Pedersoli, figlia di Bud Spencer, hanno la forma di salvadanai “raccoglitori di sogni”. Sperimentazioni materiche nei cuori di Irem Incedayi con “Unchained Heart”: realizzati in gesso alabastrino sono dipinti a mano e ispirati agli “ex voto”, oggetti donati ad una divinità per una grazia. Fra gel e mascherine si attendono Santo Versace, Anna Pettinelli e Giorgio Calissoni Bulgari. Spiccano il “Divano Bocca”, la serigrafia “Love” del ‘96 di Robert Indiana, i tappeti “Love Swedish, Love Estonian”, le Marilyn di Andy Warhol e le litografie dal libro “Keith Haring - Lucio Amelio” del 1983. In “I can live” Marcello Maugeri gioca attraverso i segni, ci sono lo scatto metaforico “Luce in bianco” di Umberto Stefanelli e i lavori destrutturati dello street artist Norman Gekko, un intenso “J’accuse” alla contemporaneità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA