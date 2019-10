San Pietro, lotta alla contraffazione: un arresto e 700 prodotti sequestrati

Lotta ai venditori di prodotti contraffatti nella zona di San Pietro. Operazione congiunta questa mattina tra il I gruppo Prati della Polizia locale di Roma Capitale ed il commissariato Borgo della Polizia. Sono cinque le persone identificate a seguito di un'attività a contrasto dell'abusivismo commerciale, che ha portato anche all'arresto di un uomo di 29 anni, di nazionalità senegalese, fermato per resistenza a pubblico ufficiale.

Su quattro venditori sono in corso ulteriori accertamenti circa la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale. In totale sono circa 700 gli articoli sequestrati a Castel Sant'Angelo, via della Conciliazione e via di Porta Angelica, tra borse, bigiotteria, accessori per telefonia e foulard. Sono invece un centinaio i prodotti contraffatti posti sotto sequestro.



