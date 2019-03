Roma, aspetta la “cliente” fuori dalla clinica: pusher arrestato con 350 euro in mano

Esce dalla clinica dove è ricoverata per fare rifornimento di droga, con il pusher che l'attende in strada. Solo che lo scambio avviene sotto gli occhi dei carabinieri, in servizio in abiti civili nella zona. I militari della Compagnia Roma San Pietro hanno visto e riconosciuto l'uomo, un 58enne nigeriano già noto per lo spaccio, e lo hanno arrestato. E' accaduto ieri sera in via Mattia Battistini.



L'uomo si era avvicinato all’ingresso della clinica dove è stato raggiunto da una donna con cui ha scambiato rapidamente qualcosa: 350 euro in cambio di 5 grammi di eroina. La donna è una 56enne nata in Francia ma residente a Roma, ricoverata nella clinica: identificata, sarà segnalata all’Ufficio Territoriale del Governo, quale assuntore. Il pusher è in carcere a Regina Coeli. Ultimo aggiornamento: 12:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA