Roma, molesta i clienti del bar e minaccia gli agenti con una bottiglia di vetro in mano: arrestato

Molesta i clienti del bar e, all'arrivo dei poliziotti, minaccia anche gli agenti con una bottiglia di vetro tra le mani. Notte di paura a Roma, in zona Tuscolano Sud. Un quarantenne, identificato per E.M.Z., con precedenti di Polizia, è stato bloccato dagli agenti del Commissariato San Giovanni intervenuti proprio perché l'uomo, nei pressi di un bar di Piazza Ragusa, stava molestando alcuni avventori. Il magrebino è stato arrestato per resistenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale un magrebino di 40 anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA