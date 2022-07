Roma, blackout a San Giovanni: cittadini e negozianti esasperati. «Corrente a singhiozzo da 24 ore»

Problemi alla rete elettrica in zona San Giovanni, a Roma, dove migliaia di cittadini denunciano blackout continui da 24 ore. Ieri sera dopo ore di interruzione elettrica sono stati attivati due gruppi elettrogeni che però la mattina hanno smesso di funzionare per sovraccarico di energia.

Cittadini esasperati

Dopo ore di disservizio ristoratori, negozianti, utenti e supermercati sono esasperati: «Nessuno si è degnato di informare i cittadini, è una vergogna», dice un ristoratore. «Il centralino di Acea non da spiegazione è rimanda ad altri numeri» fa eco un negoziante. E tra i cittadini, c'è anche chi pensa a una class action: «Ho un esame dopodomani, ho tutto nel pc ma ora è scarico, è per me un danno» dice Francesca.