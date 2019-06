Trovata a terra con una ferita alla testa: muore in casa a San Giovanni

E' stata trovata priva di vita a terra, nella sua abitazione. Alla testa una ferita. Così hanno trovato la donna di 83 anni i poliziotti e i vigili del fuoco - che si sono occupati dell'apertura della porta - intervenuti sul posto questa mattina, in via Monza, nel quartiere San Giovanni a Roma. Dai primi accertamenti sembra che la ferita sia compatibile con una caduta a terra probabilmente a causa di un malore. Stando a quanto ricostruito, la figlia dell'anziana, avuta la notizia, ha avuto uno shock e per qualche ora è risultata irreperibile da parte degli agenti. Poi anche con lei si è ricostruito l'accaduto. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato San Giovanni. © RIPRODUZIONE RISERVATA