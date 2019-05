Si finge turista tedesco in vacanza con la fidanzata, ma è un pericoloso ricercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando ha sentito i poliziotti bussare alla sua camera di un albergo a San Basilio si è finto infastidito. ”Scusate, come mai siete qui?”, ha chiesto arrabbiato il giovane che era insieme alla sua ragazza. Ufficialmente erano entrambi tedeschi, in vacanza a Roma, ma gli agenti hanno scoperto che lui anche se residente in Germania, era un cittadino kosovaro ricercato per un mandato d’arresto per una sfilza di rapine a mano armata messe a segno in varie città d’Italia. Quindi il ”turista”, dopo alcuni accertamenti della polizia, si è visto mettere le manette ai polsi ed è stato portato in carcere.La cattura si è verificata nella notte tra martedì e mercoledì in un hotel vicino via di Casale di San Basilio. Gli agenti delle volanti si sono presentati all’albergo dopo uno spunto investigativo della polizia giudiziaria. Gli investigatori si sono diretti alla camera della coppia d’innamorati ed hanno fatto il loro lavoro: identificare i due stranieri. In questo modo è stato appurato che il cittadino kosovaro risultava latitante ed era responsabile di una serie di colpi in abitazione che ha messo a segno con altri complici: infatti deve rispondere anche di associazione per delinquere. Gli altri ospiti dell’albergo sono rimasti stupiti, quando hanno visto l’uomo lasciare la camera in manette fra due agenti.