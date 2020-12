Roma, rivoluzione sampietrini: via da viale Aventino, arrivano in via del Corso

Via i sampietrini da Viale Aventino, serviranno a pavimentare via del Corso. «Con il Piano Sanpietrini stiamo restituendo un nuovo volto ad alcuni luoghi storici della città. Con una Delibera di Giunta abbiamo approvato il progetto definitivo per via del Corso e viale Aventino. Immaginate di passeggiare da Piazza del Popolo fino a via delle Convertite su un tappeto di sanpietrini e nuovi marciapiedi facendo un tuffo nel passato, quando via del Corso era completamente in selciato. Ora, questo progetto diventerà realtà». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, su Facebook. «I sanpietrini che andranno su via del Corso - aggiunge - saranno prelevati da viale Aventino, dove verranno sostituiti dalla superficie in asfalto. Ai lati della carreggiata conserveremo i sampietrini come già fatto per l'intervento di via IV Novembre. L'obiettivo del Piano Sanpietrini è proprio questo: riportare la tradizionale pavimentazione nelle vie pedonali del centro storico e rimpiazzarla con l'asfalto in altre strade più trafficate, per renderle più sicure per auto e scooter».

