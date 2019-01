Salvini a Fidene per la consegna al Comune di Roma del villino confiscato alle mafie

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è arrivato in via Vernio, 20, a Roma presso l'immobile confiscato che oggi consegna a Roma Capitale. L'immobile, che il ministro sta visitando, è stato confiscato nell'ambito di un procedimento di prevenzione a carico di un soggetto riconosciuto socialmente pericoloso per essere stato più volte deferito all'autorità giudiziaria per reati di estorsione, usura, ricettazione e riciclaggio di proventi illeciti, anche in concorso con la specifica aggravante del vincolo mafioso. L'intero villino ed i box adiacenti sono stati stimati in euro 525.000,00.

«Il villino di via Vernio a Fidene - fa sapere Giovanni Caudo, presidente del Municipio III - è un bene confiscato che nel mese di novembre il Municipio III di Roma ha chiesto all'Agenzia Nazionale per i Beni confiscati e sequestrati. Il 27 novembre 2018 il villino, destinato a un progetto sociale, è stato inserito nella delibera di giunta capitolina n. 215 e attribuito al Municipio III. L'agenzia ci ha comunicato il trasferimento al Comune in data 21 dicembre 2018. Oggi il Ministro Salvini viene a Fidene, speriamo che la sua visita sia di aiuto per il trasferimento definitivo del bene al Municipio in modo da poter dare avvio al progetto

Dopo di noi

per accogliere persone disabili e offrire loro una sistemazione abitativa stabile e una vita dignitosa. Oltre al villino ci sono i locali su strada che vogliamo destinare ai giovani del quartiere».

