Forzano le slot e rubano 1.650 euro: incastrati dalle videocamere

Forzano le slot e rubano 1.650 euro. A Monterotondo, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Tivoli, un 42enne e un 36enne, entrambi romeni e con precedenti, per furto aggravato consumato lo scorso 3 aprile all'interno di una sala slot di via Salaria. I militari tramite la visione delle telecamere di sicurezza hanno individuato i due soggetti, che dopo aver forzato la cassa di quattro slot machine, avevano rubato la somma di 1.650 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA