8 Maggio 2021

di Fabio Rossi

(Lettura 3 minuti)







Traffico a rischio, soprattutto nel centro storico, e qualche timore per l’ordine pubblico per la manifestazione di movimenti di estrema destra alla Bocca della Verità. Sarà un nuovo sabato di disagi per i romani, a causa di tre manifestazioni che, nel pomeriggio, occuperanno altrettante piazze della Capitale.

A creare le maggiori preoccupazioni è la protesta indetta da “movimenti identitari e sovranisti”, dalle 15 alle 19 in piazza della Bocca della Verità, per «sensibilizzare sulle problematiche del lavoro e disoccupazione». Sono attesi partecipanti provenienti anche da altre città italiane. Sono previsti problemi per la circolazione in tutta l’area - tra il Circo Massimo, il lungotevere e piazza Venezia - con la polizia locale pronta a eventuali chiusure e deviazioni del traffico. Le forze dell’ordine terranno sotto controllo la situazione, memori anche dei disordini che, nei mesi scorsi, si erano verificati in occasione di cortei di negazionisti del Covid e no-mask.

Lo scontro - Intorno alla manifestazione si sta creando un clima di scontro politico. «Ci ritroviamo oggi con 6 milioni di nuovi poveri, 8 milioni di immigrati fra regolari e irregolari, milioni di lavoratori a rischio disoccupazione e fallimento, migliaia di clandestini in giro per le città e un banchiere a capo della Nazione, senza nessuna opposizione. Né parlamentare né militante», si legge in un comunicato dei promotori, tra cui ci sono alcuni leader dell’estrema destra romana. Ma contro l’iniziativa si schierano la minisindaca del II Municipio, Francesca Del Bello, e il presidente dell’Anpi provinciale, Fabrizio De Sanctis, che hanno scritto al prefetto Matteo Piantedosi per esprimere «preoccupazione riguardo le dichiarazioni pubbliche degli ultimi giorni rilasciate dall’organizzazione neofascista Forza Nuova secondo cui la stessa ed altre organizzazioni ad essa legate sarebbero in procinto di aprire un “avamposto di socialità e identità nel quartiere romano di San Lorenzo e di tenere una pubblica manifestazione» oggi alla Bocca della Verità.

Le altre - Sempre nel centro storico, ma in piazzale Flaminio, è in programma alle 17,30 un flash mob organizzato dal gruppo “maipiùcoprifuoco”, a base di «birra e musica a volontà», per protestare contro le misure di contenimento della pandemia di Covid-19 che limitano la movida notturna. Spostandoci in periferia, dalle 16 alle 20 al Trullo, manifestazione in piazza Gaetano Mosca per «chiedere la riqualificazione di alcune aree e discutere le criticità del quartiere». Possibili rallentamenti per la linea di autobus 711. Ma anche la prossima settimana sono in programma altri cortei, con possibili ripercussioni per la circolazione e la vivibilità del centro cittadino. A partire da lunedì quando, dalle 10 alle 13,30 in piazza San Silvestro, è stata organizzata una nuova manifestazione sindacale sulla crisi Alitalia. Possibili ripercussioni in tutta l’area tra via del Tritone e via del Corso. Tre, inoltre, le proteste fissate per mercoledì. A piazza del Popolo, dalle 10 alle 14, ci sarà una manifestazione per chiedere «la riapertura dei centri commerciali». Dalle 9,30 alle 13,30, in piazza Oderico da Pordenone, nei pressi della Regione Lazio, sit-in degli infermieri dell’ospedale Sant’Andrea «per chiedere stabilizzazione intra/extra regionale». Sempre davanti alla sede della Regione, dalle 15 alle 18, protesta organizzata «per la riapertura e le garanzie occupazionali dei lavoratori del gioco legalizzato».