Roma, il piano per la Ryder Cup: strade rifatte a Roma Est

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per otto mesi sono state monitorate tutte le strade e gli incroci che portano al campo di gara del Marco Simone. Per la Ryder Cup arriveranno a Roma 300mila persone in una settimana. Il test ci dice che con il flusso previsto alcune strade, senza interventi, rimarrebbero bloccate. Via di Marco Simone, la Palombarese, la parte terminale della Tiburtina i punti più critici. Si interverrà con 7 chilometri di nuove strade e con l'adeguamento di 10 chilometri di viabilità esistente». Gian Paolo Montali, direttore generale del Progetto Ryder Cup 2022 - terzo evento mondiale per importanza mediatica dopo la finale dei Mondiali e le Olimpiadi -, traccia il piano. Le date sono scritte: i grandi del golf gareggeranno dal 30 settembre al 2 ottobre 2022, giovedì 29 la cerimonia di apertura. Nei giorni precedenti, gli allenamenti. E se per questo agosto sarà pronto il campo di gioco, già l'anno prossimo ci sarà un banco di prova per la viabilità. «A ottobre 2021 sullo stesso campo avremo l'Open d'Italia: abbiamo chiesto la realizzazione di alcuni interventi, un elenco di priorità - spiega Montali - C'è l'impegno, ad esempio, a terminare i lavori sulla Tiburtina».LO STANZIAMENTOSul tavolo ci sono 50 milioni di euro stanziati dal Governo. «Finanziamento che non va alla manifestazione, che vive di fondi propri - sottolinea il manager - ma che servono proprio alla realizzazione di opere che resteranno al servizio dei cittadini romani. La Ryder Cup lascerà un'eredità importante per il territorio». Da oltre due anni Federazione italiana golf, Ryder Cup, Regione Lazio, Città Metropolitana e Comune di Roma lavorano al piano («Abbiamo trovato grande collaborazione nelle istituzioni e nel Coni»). E sabato scorso il contatore nel salone della Fig ha segnato un punto di svolta: mille giorni all'avvio.Allora sotto con gli interventi. A gestire gli appalti sarà Astral, società della Regione Lazio. L'area di intervento comprende il quadrante Nord-Est di Roma. «L'adeguamento sui 10 chilometri di strade esistenti riguarderà il manto, la segnaletica, l'illuminazione pubblica, i sistemi idraulici. Si interverrà, in particolare, su via di Marco Simone, Palombarese, Tiburtina e tutta una serie di strade che nell'area sopporteranno afflusso e deflusso della manifestazione - spiega Montali - Verranno realizzati 7 chilometri di nuove strade nel comune di Guidonia. Si tratta di tre collegamenti che erano in previsione, a Setteville, Setteville Nord e all'altezza della bretella della A1. Si procederà anche con il rifacimento di 15 intersezioni».Si calcola che i giorni più caldi per la viabilità siano il giovedì e il venerdì, quando gli spostamenti da e per il Marco Simone si sommeranno al tran tran quotidiano della Capitale. «Gli spostamenti sono studiati nei minimi dettagli e ci sarà una comunicazione specifica. Nessuno potrà arrivare al campo con mezzi propri. Ci si sposterà con auto e mezzi pubblici ma sono previsti punti di raccolta da cui partiranno le navette», spiega il direttore. La Fig e la Ryder Cup Europa hanno previsto una gara d'appalto per l'affitto di una flotta di bus, che premierà l'utilizzo di mezzi ibridi ed elettrici. Insomma, green in tutti i sensi.L'obiettivo dell'organizzazione è lasciare anche un'eredità turistico-sportiva. «Roma è la città più visitata al mondo - sottolinea Montali - Oggi si calcola la permanenza media di un turista in 2,3 giorni: con la manifestazione si arriverà ad una media di 4,5 giorni, più del doppio. Si calcola un indotto al Paese di oltre un miliardo di euro per un progetto decennale ed è la cosa che realmente succederà: 550 milioni di euro per l'indotto diretto e altrettanto per l'indiretto. Non è solo la gara, ma un piano di 11 anni che si chiuderà nel 2027, con progetti anche nelle scuole e cento tornei sul territorio italiano. La città di Roma ne beneficerà più di tutti. 800 milioni di persone nel mondo seguiranno l'evento».La scommessa è anche sul dopo. «Il Marco Simone sarà campo iconico e diventerà meta di pellegrinaggio per 30 anni. Il turista golfista quando si sposta gioca su due o tre campi e si muoveranno nel Paese. Ci sono due progetti per la costruire di nuovi campi da golf e resort in vista della Ryder Cup. Sono previsti a Roma tre anni di Open: il primo è già stato all'Olgiata, per quest'anno la sede è da definire, nel 2021 sarà al Marco Simone. E con la Regione stiamo vedendo di proseguire nel 2022», aggiunge Montali. Un anno esatto prima del lancio l'inizio, nella Capitale si terrà la presentazione ufficiale. «Saranno quattro giorni di evento, con presentazione al Colosseo».