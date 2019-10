Roma, rubavano dalle auto in sosta vicino Termini, arrestate due persone

Due persone sono state arrestate dalla Polizia ferroviaria di Roma con l'accusa di furto. Si tratta di una donna francese di 26 anni e di un algerino di 27 anni. I due erano stati notati mentre scrutavano con fare sospetto all'interno delle automobili in sosta attorno a via Giolitti nei pressi della stazione Termini. Pedinati dagli agenti i due ladri sono stati colti in flagrante in piazza Manfredo Fanti mentre rubavano un telefono cellulare da un furgone in sosta. Arrestati sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. La refurtiva è stata recuperata integra e restituita al legittimo proprietario.

