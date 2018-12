Roma, rubato il bambinello dal presepe di piazza San Cosimato dell'artista Loiodice

«Hanno r ubato il Bambinello dal presepe realizzato a Trastevere, in piazza San Cosimato ». La denuncia appare sulla pagina facebook dell'associazione Trastevere Attiva che ha realizzato l'opera. « L'artista Tina Loiodice, per conto dell'associazione di residenti, ne aveva realizzato i personaggi con amore e creatività, utilizzando esclusivamente materiali di riuso. Il vandalismo ottuso non rispetta nè il volontariato nè tantomeno i simboli sacri della nostra cultura. Trastevere Attiva non si arrende e vi porrà rimedio, ma nello stesso tempo chiede a tutti solidarietà sociale e civile. Nessuno si merita di subire simili atti vandalici » . Si legge nel post pubblicato su Facebook l'associazione Trastevere Attiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA