Roma, rubano lavagne elettroniche dalla scuola alla vigilia della riapertura: ladri catturati

Rischiavano di tornare a scuola dopo le vacanze e non ritrovare più le loro lavagne elettroniche. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, i bambini della scuola elementare “Fratelli Cervi” di Ponte Galeria, si sono visti privati di 3 monitor lcd da 50 pollici per opera di una banda di ladri che si è introdotta nell'istituto durante la notte del 6 settembre.Il giorno dopo, grazie alla denuncia del vice preside, sono iniziate le indagini per ritrovarli. In breve tempo gli investigatori del commissariato San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, hanno individuato gli autori del furto e recuperato 2 dei 3 televisori trafugati.I monitor, sottoposti a sequestro, sono stati dissequestrati dall'autorità giudiziaria, permettendo l'immediata restituzione alla scuola. Stamattina, in occasione del primo giorno di scuola, personale dipendente del Progetto Scuole Sicure del commissariato San Paolo ha restituito ufficialmente i monitor alle classi, che potranno così usufruirne.