«Dammi 300 euro, o non rivedi il cellulare»: arrestati due stranieri a Termini

Ha creduto di aver perso il cellulare, così ha composto il suo numero di telefono. A rispondere un uomo che le ha chiesto 300 euro per riavere il telefono. La vittima è una donna che impaurita si è rivolta agli uffici di polizia del XV Distretto Ponte Milvio. Gli agenti, quindi, hanno consigliato alla vittima di prendere appuntamento con quell'uomo. Il luogo di incontro è stato cambiato diverse volte, alla fine l'appuntamento è stato fissato dentro la stazione Termini, al binario 11. Gli investigatori hanno potuto notare la presenza di due uomini di colore, uno dei quali, contattato telefonicamente dalla vittima, ha estratto un cellulare dalla tasca e, dopo aver risposto, si è avvicinato al vetro divisorio tentando di convincerla a fare lo scambio senza uscire dalle barriere. La resistenza della stessa ha fatto sì che i due uscissero allo scoperto. Durante la trattativa, gli agenti, si sono avvicinati bloccandoli. Identificati per A.J. e A.A., nigeriani, rispettivamente di 36 e 32 anni, sono stati accompagnati negli uffici di polizia e arrestati per tentata estorsione.

