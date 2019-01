Roma, rubano giubbotti firmati da 500 euro con borsa schermata: arrestate tre persone all'Eur

I Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Roma Eur hanno arrestato tre persone - due uomini di 30 e 54 anni, uno venezuelano e l'altro peruviano, entrambi con precedenti, e una donna cubana di 29 anni - con l'accusa di furto aggravato. I tre sono stati notati dai Carabinieri, mentre uscivano da un negozio di abbigliamento, di viale Europa, all'Eur, con fare sospetto.



Fermati per essere identificati ai militari i 3 sono apparsi nervosi e intimoriti. Nel corso del controllo i militari hanno scoperto la borsa schermata, al cui interno erano stati occultati 4 giubbotti di una nota firma italiana, del valore di oltre 500 euro, sottratti poco prima dagli scaffali dell'esercizio commerciale. La merce sottratta è stata interamente recuperata e restituita al responsabile del negozio, mentre i 3 sono stati ammanettati e portati in caserma, in attesa di essere sottoposti questa mattina al rito direttissimo.

