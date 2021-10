Roma, ruba la borsa da un'auto a Centocelle: catturato a tempo di record

Domenica 24 Ottobre 2021, 18:45

Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono riusciti ad arrestare un ladro che aveva portato via la borsa a una signora a bordo di un'auto. La vittima stava transitando a Centocelle, in via Delpino. Il ladro a bordo di uno scooter si è affiancato al veicolo e con la scusa di chiedere informazioni ha derubato la donna che si era fermata per far scendere un amico dalla vettura. Le grida della donna hanno attirato l'attenzione di una pattuglia dei vigili che stava svolgendo un servizio di controllo a Centocelle: gli agenti dopo pochi secondi sono riusciti a fermare il ladro. La borsa è stata recuperata e consegnata alla vittima. L'uomo, 52 anni, è stato arrestato. Aveva già diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.