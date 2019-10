Roma, aggredisce la madre per saldare debiti di droga: arrestato 37enne

È arrivato persino a mordere la madre sulla fronte e romperle le costole. Ha smesso di picchiarla solo quando ha sentito le sirene delle auto degli agenti del Reparto Volanti di Roma e dell'ambulanza accorse a seguito della segnalazione al numero unico di pronto intervento da parte di alcuni vicini, allarmati dalle urla di una donna. La vittima, una donna di 58 anni, madre del suo carnefice, all'arrivo dei poliziotti ha mostrato loro i segni della violenza del figlio: ecchimosi sulla fronte, sulle braccia, oltre ad un forte dolore al torace.

Nonostante il divieto di avvicinamento, di cui il 37enne era già gravato, si è presentato ugualmente a casa della madre chiedendole dei soldi, a suo dire necessari per sanare alcuni debiti di droga. È stato il rifiuto della donna a far scattare la violenta aggressione, con calci e pugni. All'arrivo dei poliziotti l'uomo è stato arrestato per estorsione, inosservanza al provvedimento che disponeva il divieto di avvicinamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso degli accertamenti realizzati presso il commissariato Casilino, infatti, l'uomo ha aggredito e minacciato anche i poliziotti. La madre, per le ferite riportate, tra cui la frattura di due costole, è stata portata in ospedale dove le hanno dato 21 giorni di prognosi.



